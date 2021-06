Défaites, à la surprise générale, par la Bosnie en ouverture de l’Euro, les Belgian Cats ont brillamment réagi vendredi en atomisant la Slovénie. Des Slovènes qui n’ont jamais vraiment eu voix au chapitre dans cette rencontre puisqu’elles étaient déjà menées de 26 points à la mi-temps (55-29).

Plus tôt dans la journée, la Slovénie s’est imposée face à la Bosnie-Herzégovine sur le score de 91-81. Ce résultat clarifie les scénarios possibles pour notre équipe nationale. En cas de victoire, elle terminera à la première place du groupe et sera donc qualifiée pour les quarts de finale. Une défaite et les Cats quitteront déjà la compétition.

Sur un petit nuage et probablement revanchardes après la déroute bosnienne, les Belges ont déroulé leur basket, dépoussiérant même un record de passes décisives dans un seul match (35) qui datait de 1995. À nouveau dans le rythme et en confiance, les Belges voudront poursuivre sur cette belle lancée contre leur 3e adversaire, la Turquie. Des Turques qui se sont faites balader par la Slovénie (-25 !) avant de perdre contre la Bosnie. Rien d’insurmontable donc pour les Belges qui devront néanmoins rester vigilantes pour ne pas revivre une désillusion inattendue comme lors du premier match. Début des hostilités vers 14h50.