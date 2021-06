Euro de basket : les Belgian Cats en 1/4 de finale après leur victoire contre la Turquie au bout du suspense

Notre équipe nationale remonte sur le parquet tambour battant et met directement son adversaire du jour en difficulté. En seulement quelques minutes, les Cats augmentent leur avance pour mener 28-19. Malgré un retard conséquent, les Turques ne s’avouent pas vaincues et reviennent à seulement trois petits points des Cats et obligent Philip Mestdagh à demander un temps mort (28-25). Ce deuxième quart-temps est décidément composé de séquences importantes de chaque équipe. Ce retour en force des Turques n’effraie pas les Cats qui creusent leur avance pour mener 37-29. À la pause, la Belgique mène de dix points (41-31).

Au retour des vestiaires la Belgique reste maîtresse du parquet et augmente son avance à quatorze points. Malgré son retard conséquent, la Turquie n’abandonne pas et inscrits huit points consécutifs pour continuer d’y croire (49-43). Les Cats ne mènent plus que 51-46 avant le dernier quart-temps. Tout reste donc possible.

À la reprise, les Turques continuent sur leur lancée et reviennent à trois petits points (56-53). À 63-58, la Belgique peut tuer tout suspense dans une situation de trois contre une alors qu’il ne reste qu’une grosse minute de jeu mais ne parvient pas à clore les débats. Jusqu’à la dernière seconde du match, les Cats se font peur mais s’imposent finalement 63-61.