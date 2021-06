Euro de basket : Les Belgian Cats dominent la Biélorussie et décrochent le bronze comme en 2017

Battues d’un point la veille en demi-finale par la Serbie, les Cats ont montré du caractère pour aller décrocher le bronze face à la Biélorussie. Bien emmenées par une Emma Meesseman (21 points) revancharde, les Cats s’imposent 77-69 et remportent la médaille de bronze comme en 2017.

Contrairement à la veille, Emma Meesseman rentre bien dans son match et réussit 4 de ses 5 premiers shoots. Elle entraîne des Cats bien dans leur match dans son sillage.

Le premier écart significatif est en faveur des Belges qui mènent 19-13 à 2 minutes de la fin du premier quart-temps sur un shoot à 3 points de Julie Vanloo qui va la remettre en confiance après son manque de réussite au shoot en demi-finale.

La Belgique profite de son temps fort pour creuser l’écart et compte dix points d’avance à la fin du premier quart (23-13).

La Biélorussie met la pression sur les Cats dans le deuxième quart-temps et revient à 24-29 à 5 minutes de la mi-temps.

Les cats reprennent 9 points d’avance sur un lay-up de Delaere, à 100% au shoot (8 points), après une faute offensive biélorusse (35-26). A la mi-temps, les Cats mènent à nouveau de 10 points sur un nouveau lay-up d’une Delaere omniprésente (40-30).

Le début de troisième quart est à l’avantage de la Biélorussie qui revient à 45-40 à 6 minutes 30 de la fin du quart mais les Cats remontent à +10 à 5 minutes de la fin du quart grâce à un panier d’Allemand. L’écart monte même à 15 points suite à un 3 points de Hanne Mestdagh (61-46).

Mais le quatrième quart-temps démarre comme le précédent. Les Biélorusses recollent à 63-56 mais un shoot à trois points de Kim Mestdagh suivi d’un deux points de Meesseman redonnent 12 points d’avance aux Cats (68-56). L’écart remonte même à +15 sur un shoot à trois points de Delaere.

Dans les dernières minutes, la Biélorussie revient à -9 mais Linskens refait passer l’écart à +11. La Biélorussie tente des shoots à trois points mais n’est pas assez précise pour revenir. Les Cats ne seront jamais rejointes et s’imposent 77-69.

Une énorme Emma Meesseman revancharde (21 points et 10 rebonds) bien épaulée par Antonia Delaere (17 points) et Kyara Linskens (15 points) ont porté les Cats sur leurs épaules pour les mener à la victoire. La Belgique s’impose 77-69 et repart avec le bronze comme en 2017.