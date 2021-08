Euro de basket : Les Belgian Cats connaissent leurs adversaires en qualifications

Les Cats s’inclinent d’un point et sont éliminées par le Japon - JO Tokyo 2020 - Basket-ball... Les Belgians Cats ont souffert et douté dans ce quart de finale face au Japon et s’inclinent finalement d’un point dans les derniers instants. Elles quittent le tournoi avec les honneurs mais seront sans aucun doute déçues de perdre de cette façon, sur un si petit écart.