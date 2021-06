Euro de basket féminin : Philip Mestdagh fier de ses joueuses, "le prochain objectif est d’aller en finale"

Philip Mestdagh était pour le moins fier de ses joueuses, et pas seulement d’Emma Meesseman, auteur d’un match énorme avec 33 points et 11 rebonds au compteur (pour 40 d’évaluation), à l’issue du quart de finale remporté 85 à 83, au bout du suspense face à la Russie mercredi à Strasbourg.

"Nous avons joué contre une grande nation de basket avec du potentiel", a expliqué Mestdagh. "Elles l’ont montré sur le terrain. Le but était de faire un bon début de match. Ce fut le cas. Nous avons aussi bien fini la première mi-temps pour regagner les vestiaires avec six points d’avance. Entre les deux, on a laissé trop de paniers faciles aux Russes. En deuxième période, on a contrôlé le match, mais la réussite à distance des joueuses russes les a gardées dans la partie et nous a mis sous pression. La fin de match a été un vrai thriller, mais nous avons réussi à l’emporter. Je ne peux qu’être fier de mes joueuses et pas seulement d’Emma Meesseman. Autour, nous avons eu aujourd’hui Kim Mestdagh et Julie Allemand pour l’épauler. Et tout cela a permis que cela tourne à notre avantage".

Qualifiées pour les demi-finales et pour les tournois de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 en Australie, les Belgian Cats se fixent désormais un nouvel objectif dans la liste établie en arrivant à Strasbourg.

Jeudi, la Belgique se rend à Valence pour la phase finale et pour y jouer la Serbie en demi-finale. "Peu importe contre qui on joue. Cela m’était égal d’ailleurs. Que ce soit Serbie ou Espagne. L’objectif à présent est de se concentrer sur notre jeu, sur nous-mêmes et pas forcément sur l’adversaire. Notre prochain objectif est clair : aller en finale."