Euro de basket féminin : "Perdre comme ça, cela fait mal", a confié Kim Mestdagh après la défaite contre la Serbie

La défaite face à la Serbie (74-73) en demi-finales de l’Euro de basket féminin samedi à Valence, en Espagne, à l’issue d’un match plein et d’un scénario incroyable est dure à digérer pour les Belgian Cats.

"C’est très dur de perdre comme ça. Je ne dis pas que c’est plus simple de perdre de 20 points mais alors tu sais que les Serbes sont meilleures que nous. Là, ce n’est pas le cas et c’est dommage", a confirmé Kim Mestdagh après la rencontre. "C’est pour ça que ça fait mal, c’est un petit détail qui fait la différence. Bien sûr, il y a plein d’autres choses que l’on peut améliorer dans la partie, comme notre début de match ou notre présence au rebond défensif en deuxième mi-temps, mais à la fin, cela joue sur ça (un tir intervenu un dixième de seconde trop tard, ndlr). Le dernier panier va encore dedans. J’ai prié un petit peu, mais je sentais bien que c’était trop tard. On a pourtant espéré, et en fin de compte ça n’a pas été validé, donc la déception était encore plus grande. On avait un peu de difficultés en début de match, mais nous sommes vite revenues dans la partie. Je pense que nous pouvons être fières d’avoir joué un match comme ça contre une grande équipe de Serbie."

Les Belges vont devoir se recentrer de suite pour tenter d’aller chercher la deuxième médaille de bronze européenne de leur histoire après la 3e place décrochée à Prague en 2017. "Mentalement ça va aller, c’est surtout physiquement qu’il va falloir récupérer", a ajouté la capitaine des Belgian Cats. "La Biélorusse a un jeu plus intérieur, solide et elle a de l’expérience aussi. C’est une équipe qui se connaît bien et qui joue bien ensemble. Cela va être encore un match difficile."

Emma Meesseman n’aura inscrit que 8 points (7 rebonds). Privée de ballon par les Serbes, l’intérieure flandrienne aura été bien tenue tout au long de la rencontre. Philip Mestdagh ne voulait pas s’étendre à chaud sur les circonstances du match, mais le sélectionneur national n’était pas tendre envers l’arbitrage. "Il y a une différence de traitement pour ce qui concerne mes joueuses et les joueuses serbes. Sonia Vasic est une fantastique joueuse, mais Emma Meesseman aussi. C’est une des meilleures joueuses du monde qui mérite le respect. Je ne l’ai pas vu aujourd’hui de la part du corps arbitral. On a protégé des joueuses, mais on s’est trompé de joueuses".