Euro de basket féminin : les Belgian Cats contre la Slovénie, la Turquie et la Bosnie

Le tirage au sort de l'Euro de basket avait lieu ce lundi à Valence. Versées dans le groupe C, les Cats ont hérité de la Slovénie qui est aussi invaincue en qualification et qui participe à sa 1e phase finale, de la Turquie (2e en 2011 et 3e en 2013) et de la Bosnie (première participation depuis 1999). Auteures d'un sans faute historique en qualifications, elles faisaient partie du pot 1.

L'Euro aura lieu du jeudi 17 juin au dimanche 27 juin en France (Strasbourg) et en Espagne (Valence). Les équipes des groupes A et B joueront en Espagne et les équipes des groupes C et D joueront en France. Les Cats joueront donc à Strasbourg et affronteront la Bosnie le 17 juin, la Slovénie le 18 juin et la Turquie le 20 juin. Aucune décision définitive n'a encore été prise quant à la présence de fans dans les tribunes.

Médaillées de bronze en 2017, elles tenteront d'obtenir un bon résultat à l'Euro avant de participer à leur premiers Jeux Olympiques où elles affronteront l'Australie, Puerto Rico et la Chine dans le groupe C.