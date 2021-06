La Belgique débute ce jeudi à 15h son Euro sur le parquet de Strasbourg face à la Bosnie. Versées dans le groupe C, les Cats affronteront ensuite la Slovénie et la Turquie.

Après l’alerte d’un test positif au coronavirus, leur dernier match de préparation face à la Grèce avait été annulé mais les personnes concernées ont finalement été testées négatives et la Belgique entrera donc comme prévu dans la compétition.

Les filles de Philippe Mestdagh tenteront de décrocher une des deux places qualificatives pour les quarts de finale et auront à cœur de faire aussi bien qu’en 2017 où elles avaient décroché le bronze. En 2019, les Cats avaient terminé la compétition à la cinquième place.

L’Euro de basket féminin se déroule du 17 juin au 27 juin à Valence pour les groupes A et B et à Strasbourg pour les groupes C et D.