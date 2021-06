Euro Basket : Que vaut la Serbie, adversaire des Belgian Cats en demi-finale?

Thibaut Petit après Belgique - Russie - Basket - 23/06/2021 Au bout d'un match d'une rare intensité, la Belgique a émergé face à la Russie dans ce quart de finale : 85-83. Appliquées dès la mise en jeu, les Cats ont bousculé la jeune équipe russe. Au repos, les Belges regagnent les vestiaires avec un avantage de six points mais c'est insuffisant pour déjà imaginer une place en demi à Valence. Côté russe, Vadeeva, avec 30 points bien relayées par Glonti, insolente d'adresse à distance avec 17 points à son actif et Shilova vont entretenir le suspense jusqu'au buzzer final. Mais, il était écrit que la Belgique allait se sublimer à l'image d'une Emma Messeman, stratosphérique, 33 points, 11 rebonds et 40 d'évaluation. Altruiste, Julie Allemand offrait le panier de la délivrance dans les ultimes instants de la partie. Samedi à Valence, la Belgique affrontera la Serbie, victorieuse de l'Espagne après prolongation : 71-64.