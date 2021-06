Euro Basket : Les Cats en bronze : "on doit sortir de cet Euro plus grand et plus fort"

Quelques heures après la cruelle désillusion face à la Serbie, les Belgian Cats ont dominé la Biélorussie au terme d'un match à sens unique. Un résultat sans appel 77-69 en y ajoutant la manière pour une deuxième médaille après celle obtenue en 2017. Notre consultant, Thibaut Petit tire les enseignements de cet Euro réussi et se projette déjà sur les Jeux Olympiques de Tokyo : "On a commencé le match comme il le fallait en cherchant Emma et notre jeu intérieur et directement on a pris ces dix points d’avance et aujourd’hui on a réussi à maintenir cet écart jusqu’au bout".

Et les Cats sont rentrées à la perfection dans leur petite finale : "Il était certain que les deux équipes allaient être fatiguées physiquement avec les matchs d’hier mais mentalement l’équipe belge était supérieur aujourd’hui et on a réussi à rentrer les tirs importants quand cette équipe revenait. Quand les Biélorusses revenaient à cinq points, on a réussi tirer à trois points et mettre des paniers qui crucifiaient cette équipe".

Avec cette médaille, les Belges ont préparé de la meilleure des façons les JO qui arrivent dans moins d'un mois : "C’est un tournoi super encourageant dans le jeu. On doit sortir de cet Euro plus grand, plus fort. On a vu une équipe grandir, non pas seulement un trio avec les Cats mais on a vu notamment une Kyara Linskens qui est revenue, une Antonia Delaere aussi".

Et notre consultant a été impressionné par une joueuse en particulier : "Mon coup de cœur sur cet Euro c’est vraiment Linskens qui après une longue blessure est revenue à un niveau très intéressant".

Pour les Jeux Olympiques, il faudra donc être ambitieux : "Je crois qu’aujourd’hui la Belgique doit être ambitieuse. Elle a le potentiel pour l’être. Après cet Euro ça se confirme, on doit être ambitieux pour les Jeux".

La Belgique débutera d'ailleurs ces JO contre un gros morceau, l'Australie, pas forcément une mauvaise chose pour Thibaut Petit : "On avait dit que la Bosnie pour commencer c’était peut-être l’idéal mais ça n’a pas été le cas. Donc ici l’Australie on a du très très lourd pour commencer donc on sera directement dans le bain".

Depuis six ans, la Belgique montre des qualités de plus en plus intéressantes, au point de se qualifier pour le premier Jeux Olympiques, un grand moment que devront savourer les Cats : "Cette équipe grandit, découvre des nouveaux championnats. Ici, ce sont les Jeux, c’est quelque chose d’extraordinaire. L’équipe doit savourer le moment et jouer ces jeux pour grandir, progresser et regarder tout le monde dans les yeux".

Notre consultant se laisse même aller à un petit prono pour les JO : "Je pense qu’on ne sera pas loin d’un podium".