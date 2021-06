Euro Basket : Les Cats débutent sur une fausse note de dimension...

Opposée à la Bosnie-Herzégovine, la Belgique a connu une cruelle désillusion pour son match d'ouverture dans cet Euro à Strasbourg. Face à des Bosniennes appliquées et Babic qui a joué le match de sa vie en inscrivant 23 points, les Cats ont sombré alternant le bon et le moins bon pendant ces quarante minutes. Dominées dans le premier quart-temps, les Belges recollent dans le deuxième et ne regagnent le vestiaire avec un passif de deux points. On se dit que l'essentiel est fait et que les Cats, pointées parmi les favorites du tournoi vont émerger en seconde période. Et nouvelle déception. Pire, en fin de partie, elles laissent filer leurs adversaires et frôlent de peu la correction face à un adversaire qui fêtait son retour à une phase finale après vingt-deux ans d'absence.

Comme le précise, notre consultant, Thibaut Petit :" Les Cats n'auront pas le temps de gamberger. Dès demain, contre la Slovénie, la Belgique doit gagner sous peine de quitter prématurément la compétition."

Les Slovènes ne constituent pas un objectif infranchissable pour pour les Cats. Nous tenions le même raisonnement avant le match contre la Bosnie ! On persiste et on signe.

Les filles de Philipp Mestdagh vont se relever, elles vont gagner demain, nous ne pouvons pas imaginer un autre scénario.

A suivre dès 14H50 sur Auvio !