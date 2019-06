Euro basket: Elise Ramette et Lore Devos quittent la sélection belge ramenée à 14 noms

La présélection de Philip Mestdagh, le sélectionneur national des Belgian Cats, pour le championnat d'Europe de basket féminin a été ramenée à 14 noms lundi, après le tournoi de préparation de Saragosse que la Belgique a terminé en 4e position.

Les jeunes Lore Devos et Elise Ramette quittent le groupe.Laure Resimont, Kim Mestdagh, Julie Allemand et Emma Meesseman se sont entrainées individuellement à Saragosse et reprendront mercredi les entraînements collectifs. Les Belgian Cats disputeront un nouveau tournoi de préparation de vendredi à dimanche au Palais du Midi à Bruxelles du 14 au 16 juin avec l'Espagne (championne d'Europe en titre), le Canada et la Chine. Enfin, le 21 (à Wevelgem) et le 22 juin (à Courtrai) sont programmés les deux derniers matches de préparation, contre l'Italie, à deux reprises.

L'Euro aura lieu du 27 juin au 7 juillet en Serbie et Lettonie. La sélection pour l'Euro se composera de 12 joueuses. Les Belgian Cats s'envoleront alors le 24 juin pour la Serbie à Zrenjanin dans un groupe C avec la Russie, le Bélarus et la Serbie. La phase finale aura lieu à Belgrade. Les six premiers de ce championnat d'Europe se qualifient pour l'un des quatre tournois pré-olympiques en vue des JO de Tokyo 2020, l'objectif des basketteuses belges.