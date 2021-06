Euro 2021 de basket : Suivez Belgique-Slovénie en direct (LIVE vidéo 15h)

La Belgique affronte la Slovénie ce vendredi, dans le cadre des poules de l'Euro de Basket. Le match est à suivre en direct vidéo sur RTBF.be/sport dès 15h.

Les Belgian Cats doivent redresser la barre après un match inaugural difficile et une défaite face à la Bosnie-Herzégovine, 34e mondiales ce jeudi (défaite 70-55).

Le premier du groupe est directement qualifié pour les quarts de finale. Les 2es et 3es disputent un barrage, respectivement, contre le 3e et 2e du groupe D (France, République Tchèque, Russie et Croatie) pour rejoindre le top 8. Le top 6 de cet Euro obtient un ticket pour les tournois qualificatifs en vue de la Coupe du monde 2022 en Australie.