Euro 2019 : Les Belgian Cats dans un groupe difficile avec la Serbie, la Russie et la Biélorussie

La Belgique a hérité de la Serbie, pays organisateur, de la Russie et de la Biélorussie comme adversaires dans le Groupe D de l'Euro de basket féminin 2019 à l'issue du tirage au sort effectué ce mercredi à Belgrade, en Serbie. Les Belgian Cats, troisièmes de l'édition 2017, joueront leurs matches de poule en Serbie.

Les premiers de groupe est qualifié directement pour les quarts de finale, les deuxièmes et troisièmes jouent un barrage croisé pour rejoindre le Top 8. La poule de la Belgique croisera avec le Groupe C, composé de la Hongrie, la Turquie, l'Italie et la Slovénie.

La 37ème édition du Championnat d'Europe de basket féminin 2019 se déroulera du 27 juin au 7 juillet. Les six premiers décrocheront leur billet pour un tournoi pré-olympique en vue des JO de Tokyo 2020.

"C'est un groupe très difficile, avec trois grandes nations du basket féminin européen, a analysé Pierre Cornia, l'assistant coach, contacté par la RTBF. Ce ne sera pas facile, mais on a un statut à défendre, et aucune équipe ne doit nous faire peur. Il nous reste six mois de travail, à nous de bien travailler pour être prêts pour cette échéance, qui sera très importante pour nous. Le premier objectif sera de terminer dans les six premiers (pour pouvoir participer au tournoi pré-olympique, passage obligé vers Tokyo 2020, NDLR), on pourra ensuite penser à autre chose si on y arrive. L'idéal sera de terminer à la première place du groupe, alors que le quatrième rentre à la maison !"

Deux groupes se jouent en Serbie, à Nis et Zrenjanin, les deux autres à Riga qui accueillera aussi deux des quatre matches de barrage. La phase finale à partir des quarts de finale se jouera à Belgrade, Serbie.

Les filles de Philip Mestdagh étaient versées dans le deuxième chapeau pour ce tirage après avoir pris la deuxième place de leur groupe de qualification derrière la Tchéquie.

Les Belgian Cats ont pris en septembre dernier la quatrième place de la Coupe du Monde à Tenerife, résultat qui n'entre pas en ligne de compte pour le classement européen.