En mode carapace suite au coronavirus, le Spirou de Charleroi prépare la saison prochaine

La première compétition sportive arrêtée en Belgique en raison de la propagation du Coronavirus a été le championnat de basketball. Pour rappel, le samedi 14 mars, quelques jours à peine après la finale de la coupe de Belgique remportée par Anvers, la Pro League et la Fédération belge de Basket décrétaient la fin de la saison en attribuant le titre au BC Ostende en fonction du classement. Une décision prise rapidement, de manière unanime et solidaire avec l’ensemble des clubs. Quarante jours plus tard, les clubs de l’élite ne remettent nullement en cause cette décision qui leur a finalement permis de se restructurer en attendant des jours meilleurs.

Contrairement au football, par exemple, la situation en basket a été clarifiée rapidement comme l’explique Eric Schoonbroodt , le Directeur Général du Spirou Charleroi : " En basket, le contexte est tout à fait différent. Pourquoi tergiverse-t-on autant dans le football ? C’est évidemment en fonction des enjeux financiers. Enjeux liés principalement aux droits télé qui sont colossaux, au sponsoring, aux primes de la Champions League et de l’Europa League. En basket, c’est tout à fait différent. Dans notre sport, en tout cas en Belgique, les clubs ne perçoivent pas de droits télé, ni même de primes en cas de participation aux coupes d’Europe. C’est la raison pour laquelle la décision a été prise de manière beaucoup plus rapide en basket, en tenant compte avant tout de l’aspect humain. A l’opposé, dans le football, ce sont manifestement les euros qui priment. C’est pour cela que les décisions sont sans cesse reportées et que c’est donc toujours le flou à l’heure actuelle ".

Comme tous les secteurs d’activités, le basket a donc été impacté financièrement par la crise sanitaire. Si les clubs de l’élite sont parvenus à limiter la casse, la situation n’est pas facile pour autant comme le souligne le Directeur Général du Spirou : " Le Dôme est fermé complétement depuis l’annonce du confinement et l’ensemble du personnel est en chômage économique depuis cette date puisque nous n’avons plus aucun événement programmé d’ici la reprise au mois de septembre. En attendant, nous nous sommes mis en mode carapace. Pour l’instant, nous avons pu amortir l’impact financier mais il faudra voir ce qui se passera par la suite. Nous sommes régulièrement en contact avec nos partenaires, qui nous soutiennent toujours, mais il est clair que cette crise du coronavirus laissera des traces. A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore l’étendue des dégâts collatéraux mais c’est certain qu’il y en aura. Heureusement, nous avons pu réduire les coûts au maximum en libérant les joueurs, une fois l’arrêt de la compétition décrété, sans quoi nous aurions rencontré des difficultés probablement insurmontables. Finalement, nous avons fait le gros dos et on ne doit pas trop se plaindre ".

Une fois, la compétition arrêtée et le confinement imposé, tous les contrats de joueurs ont donc été suspendus, à Charleroi comme ailleurs. Quant aux joueurs étrangers, principalement les Américains, ils sont tous rentrés aux Etats-Unis : " C’était une volonté de leur part. Ils ont demandé à retourner chez eux le plus vite possible vu la situation. Nous avons, heureusement, réussi à trouver des vols et nos quatre joueurs américains ont pu rapidement rentrer dans leur pays, auprès de leur famille. C’était de toute façon, la meilleure des solutions, pour eux comme pour le club ".

Axel Hervelle, symbole du renouveau des Spirou

Les regards sont donc à présent tournés vers la saison prochaine. Dans les clubs, on s’active déjà même si la marche de manœuvre est forcément limitée. Cette crise aura, quoi qu’il arrive, des répercussions sur les finances des clubs mais le budget sera adapté en conséquence selon le Directeur Général du Spirou : " Nous travaillons déjà en vue de l'année prochaine et cela depuis quelques semaines mais il est clair qu’on peut s’attendre à vivre une saison que je qualifierai de défensive en terme budgétaire. En tout cas, les clubs ne peuvent se permettre de prendre le moindre risque avec ce que nous traversons actuellement. Cela conforte notre décision de ne pas participer à la coupe d’Europe. Une décision économique, empreinte de bon sens pour le club des Spirou. L’enveloppe budgétaire a d’ailleurs été adaptée. Nous voulons travailler avec plus de jeunes joueurs et moins d’étrangers ainsi que des contrats portant sur 2, voire 3 saisons mais plus sur un an comme ce fut trop souvent le cas par le passé. C’est en tout cas la volonté de Sam Rotsaert, notre coach, et d’Axel Hervelle qui souhaitent construire quelque chose de stable sur la durée, en écrivant à nouveau de belles pages de l’histoire du Spirou dont le dernier titre, rappelons-le, remonte quand même à 2011"

Pour mener à bien leur projet, les dirigeants carolos ont donc décidé de faire confiance à Axel Hervelle, le nouveau Directeur Sportif du Spirou. L’icône du basket belge a en effet décidé de mettre un terme à sa belle et longue carrière. L’ex-joueur du Real Madrid devrait être l’atout majeur de Charleroi : " Axel Hervelle incarne en effet le renouveau et l’avenir du Spirou " martèle Eric Schoonbroodt. " C’était un leader sur le terrain et je vous assure qu’il travaille déjà activement en coulisses pour constituer une équipe performante en vue de la saison prochaine. Le club et les joueurs vont pouvoir bénéficier de son énorme expérience. Il connaît forcément très bien le monde du basket. Axel représente à coup sûr l’avenir du Spirou ". Reste à voir si le nouveau Directeur Sportif de Charleroi ne sera pas tenté par une ultime saison en tant que joueur sous le maillot du Spirou ? Du côté des dirigeants carolos, en tout cas, la porte reste ouverte.