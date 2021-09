Emma Meesseman première basketteuse européenne à porter un spot publicitaire Nike sur ses épaules

Il y avait LeBron James ou encore Giannis Antetokounmpo. Il y a désormais aussi Emma Meesseman ! Quand on vous dit que la numéro 11 des Belgian Cats est en train de marquer l'Histoire de son sport... en voilà une nouvelle preuve. La basketteuse, qui collectionne déjà les récompenses individuelles (et les résultats collectifs, qu'elle place toujours au-dessus de sa réussite personnelle), ajoute en effet encore un peu de prestige et une virgule bien plus que symbolique à son palmarès. Meesseman est devenue en ce mois de septembre la première joueuse européenne de basket à porter sur ses épaules un spot publicitaire de la célèbre marque Nike, son équipementier depuis 2020. "C'est quelque chose qui me touche tout de même", a avoué la joueuse à nos collègues de la VRT radio. "Je n'aurais jamais cru être cette première joueuse..."

Rester soi-même

La joueuse originaire de Ypres (et qui y vit encore quand elle ne joue pas et peut profiter de quelques jours en Belgique) est l'actrice principale de ce spot où apparaît également sa maman (Sonja Tankrey), ancienne joueuse elle aussi, véritable modèle pour Meesseman. Le message que fait passer la championne WNBA 2019, quadruple gagnante de l'Euroligue dames ou encore double médaillée de bronze à l'Euro avec les Cats, est simple : oui, on peut réaliser de très grandes choses tout en restant soi-même. S'envoler haut, tout en gardant ses racines bien plantées : c'est le leitmotiv d'Emma Meesseman, qui tient à rester telle qu'elle a toujours été. Accessible, humaine, humble et surtout les pieds sur terre.

"Encore plus grand que ce que j'imaginais"

Le spot a été tourné à Ypres avant l'été particulièrement chargé (Euro et JO) de l'internationale belge. "C'était assez impressionnant", a expliqué Emma Meesseman. "Une trentaine de personnes ont débarqué à la maison pour le tournage. Je savais que ce serait quelque chose, mais c'était encore plus grand que ce que j'imaginais !"

La joueuse belge a fait une croix sur la WNBA cette saison mais doit repartir ces prochains jours en Russie pour rejoindre son club d'Ekaterinbourg, qui a raflé tous les prix ces dernières années. Meesseman sera aussi active avec les Belgian Cats ces prochains mois, avec au programme des matches de qualification pour le prochain Euro et la prochaine Coupe du Monde.