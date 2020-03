Emma Meesseman, Julie Allemand, Maxuella Lisowa-Mbaka et Thibaut Petit peuvent prétendre aux premiers Awards de l'Euroligue féminine

Le basket belge vit décidément un beau début d'année. Après la qualification des Belgian Cats pour les Jeux Olympiques de Tokyo, voilà que 2 joueuses de l'équipe nationale sont aussi mises à l'honneur pour leurs performances en club : Emma Meesseman (Ekaterinbourg) et Julie Allemand (LDLC Lyon ASVEL) figurent ainsi parmi les nommées aux premiers Awards de l'Euroligue féminine de basket. Et elles ne sont pas les seules Belges à prétendre à ces prix (remis par la FIBA Europe) puisque Maxuella Lisowa-Mbaka (Castors Braine) est nommée dans la catégorie "jeune joueuse de l'année" et que le coach Thibaut Petit (Montpellier) figure lui parmi les 8 coaches (sur 16) nommés.

On peut aussi noter la présence de Céleste Trahan-Davis (l'intérieure américaine de Braine) parmi les prétendantes.

C'est la première fois que ces "EuroLeague Women Awards" seront remis, lors du Final Four de la compétition. Dix joueuses arrières et quinze ailières ou intérieures sont nommées et composeront 2 équipes "All-EuroLeague Women". Les titres de MVP de l'Euroligue, de coach de l'année, de jeune joueuse, de meilleure joueuse défensive, ainsi qu'un prix pour le meilleur club et un autre mettant à l'honneur une légende de la compétition seront aussi remis.

Des Belges parfaitement à leur place

Emma Meesseman, 26 ans, présente des statistiques plus que solides parmi les joueuses intérieures : la Belge tourne à 14,1 points par match en moyenne, 4,6 rebonds et 3,2 assists en Euroligue cette saison avec son équipe russe d'Ekaterinbourg, tenante du titre et grandissime favorite à sa succession.

Julie Allemand, qui jouera l'été prochain en WNBA pour les Indiana Fever, fait elle partie des dix arrières nommées. La meneuse liégeoise de 23 ans, affiche une moyenne de 8,1 points, 3,8 rebonds et 5,4 assists en Euroligue avec son club de LDLC Lyon ASVEL.

Pour espérer décrocher le titre de jeune joueuse de l'année, Maxuella Lisowa-Mbaka, la jeune intérieure hennuyère de 18 ans, présente des statistiques à 6,1 points, 3,9 rebonds de moyenne pour sa première saison. Son club de Castors Braine a été reversé en Eurocoupe.

Les nommé·e·s ont été désigné·e·s par la FIBA Europe et un jury d'experts. Les lauréat·e·s seront élu·e·s à la suite de vote des coaches des clubs d'Euroligue, de membres de la presse et des internautes qui ont jusqu'au 27 mars pour voter sur le site officiel de la compétition.

Les récompenses seront décernées lors du Final Four du 17 au 19 avril dans un lieu encore à désigner.