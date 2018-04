Emma Meesseman : "Je me sens plus forte encore"

Si Ann Wauters souffre de son genou opéré en décembre dernier, Emma Meesseman sera l'un des fers de lance de son équipe, Ekaterinbourg au Final Four de l'Euroligue de basket féminin de vendredi à dimanche à Sopron en Hongrie.

Ann Wauters est très incertaine avec son club turc de Yakin Dogü. L'intérieure flandrienne, 37 ans, passera de nouveaux examens la semaine prochaine et pourrait donc ne pas jouer pour sa 12e participation à la phase finale.

Emma Meesseman en est elle à son 3e Final Four. Championne d'Europe quelques mois après son arrivée à Ekaterinbourg en 2016, l'intérieure yproise, 24 ans, avait dû se contenter de la 3e place l'an dernier. "J'espère que l'on fera mieux cette fois, mais la demi-finale contre Koursk est déjà une finale avant la lettre", a expliqué la médaillée de bronze de l'Euro l'an dernier à Prague. "Koursk est le favori à mes yeux. Nous avons pu gagner en championnat contre eux lors du dernier match de la phase classique et nous les retrouverons en finale des playoffs en Russie."

La donne a un peu changé à "Ekat" avec le changement de coach en cours de saison. L'Espagnol Miguel Mendez a remplacé l'Allemand Olaf Lange et l'une des meilleures joueuses du monde, l'Américaine Maya Moore, est venue pallier le départ de sa compatriote Diana Taurasi.

"Ces changements sont arrivés bien à point", estime Emma Meesseman. "L'équipe est bien balancée. Le coach et Maya sont venus apporter un vent de fraîcheur dont nous avions besoin. Physiquement et mentalement, je me sens très bien de mon côté. Ma saison se passe très bien, je me sens plus forte encore et j'ai à nouveau un grand rôle dans l'équipe."

Le vainqueur du duel 100% russe en demi-finales sera opposé au vainqueur de l'autre demi-finale entre les Hongroises de Sopron, le petit poucet mais qui joue à domicile, et les Turques de Yakin Dogü. "J'espère qu'Ann (Wauters) va jouer", reprend Emma Meesseman. "Ce serait vraiment cool de jouer contre elle en finale. Mais on ne peut se permettre de sauter des étapes, donc on se concentre d'abord sur la demi-finale. Ce sera un fantastique show d'un très haut niveau."

Emma Meesseman avait déjà décidé de faire l'impasse sur la WNBA, le championnat professionnel nord-américain cet été, pour se concentrer sur la Coupe du monde à Tenerife fin septembre avec les Belgian Cats. Elle retournera ensuite en Russie pour une saison de plus à Ekaterinbourg.