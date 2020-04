Emma Meesseman élue dans le premier cinq de base de l'Euroligue dames

La basketteuse internationale belge Emma Meesseman (UMMC Ekaterinburg) a été élue parmi les cinq meilleures joueuses de la saison d'EuroLeague Women. La FIBA, organisatrice de la compétition, avait mis en place pour la première fois cette année les "EuroLeague Women Awards", un référendum auprès des coaches, d'une sélection de journalistes et des fans, pour désigner les meilleures joueuses et le meilleur coach de la saison.

Emma Meesseman, déjà victorieuse trois fois de l'Euroligue avec son club russe d'Ekaterinburg et titrée en WNBA l'an dernier avec les Washington Mystics, fait donc partie du cinq de base "numéro un" de la saison (un cinq de base "numéro deux" a aussi été élu), aux côtés des arrières italienne Cecilia Zandalasini (Fenerbahce) et ukrainienne Alina Iagupova (Fenerbahce), et de l'ailière américaine Alyssa Thomas (ZVVZ USK Prague) et de l'intérieure française Sandrine Gruda (Famila Schio).

Des performances remarquables et remarquées

Déjà désignée MVP des finales WNBA en octobre et meilleure joueuse du tournoi de qualification olympique disputé avec les Belgian Cats à Ostende, Emma Meesseman collectionne les récompenses individuelles, même si la joueuse préfère toujours souligner qu'elle fait avant tout partie d'une équipe. Le banc d'Ekaterinburg n'a jamais été aussi bien fourni, mais l'intérieure flandrienne continuer de marquer les esprits en signant des performances impressionnantes, tant sur le plan des statistiques que grâce à son impact dans le jeu. Elle a ainsi achevé la saison régulière d'Euroleague à 67% de réussite au tir et une moyenne de 14,1 points, 4,6 rebonds et 3,2 assists par match.

Le titre de MVP de l'Euroligue dames sera annoncé plus tard dans la semaine, alors que la suite de la compétition reste toujours en suspens. L'entraîneur belge Thibaut Petit (BLMA Montpellier) a lui terminé troisième du référendum désignant le coach de l'année.