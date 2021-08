Emma Meesseman après la défaite contre la Chine : "On a lâché dans le quatrième quart temps"

Emma Meesseman est revenue sur la défaite des Belgian Cats lors du troisième match de poule du tournoi olympique de Tokyo. Encore énorme aujourd'hui avec 24 points, elle s'est logiquement montrée déçue à l'interview au micro de la RTBF. "On voulait gagner, on est déçues. Mais on savait que ce n'était pas le dernier match. Ce n'était pas un match de grande importance ... même si en tant que compétitrices, on veut toujours tout gagner. C'est peut-être mieux d'avoir cette défaite car elle va nous remettre les pieds sur terre". Meneuses après le premier quart temps puis dépassée par une équipe chinoise impressionnante au tir, les Belges ont résisté. Avant de lâcher prise. "C'est dommage d'avoir lâché dans le quatrième quart temps. On faisait trop de fautes, on n'a pas pris les shots ouverts. On aurait dû garder notre agressivité pendant 40 minutes et pas seulement pendant 30. Mentalement, le fait que ce ne soit pas un match couperet n'a pas été une bonne chose pour nous."

Julie Allemand, de son côté, a évoqué la qualité de l'adversaire. "C'est vraiment une équipe très forte à tous niveaux. Elles jouaient très physique donc on sait qu'on doit travailler sur ça. On a besoin des 12 joueuses, quand celles qui jouent moins arrivent, c'est à elles de nous aider. C'est pas Emma toute seule"