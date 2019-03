Ekaterinbourg, avec 27 points d'Emma Meesseman, se qualifie pour le Final Four

Emma Meesseman, meilleure marqueuse de la rencontre, a grandement participé à la large victoire 55-77 (mi-temps: 28-43) d'Ekaterinbourg sur le parquet du TTT Riga lors du second match des quarts de finale de l'Euroligue féminine de basket, vendredi en Lettonie.

Déjà victorieux mardi à domicile, le club russe a remporté ce duel joué au meilleur des trois manches et disputera donc le Final Four, en espérant conserver sa couronne européenne. Vendredi, Meesseman a livré une partie aboutie. La Belge de 25 ans a noirci la feuille de statistiques avec 27 points, dont 16 unités en première période, 6 rebonds, 2 contres, 1 assist et 1 interception en 33 minutes de jeu.

Victime d'une entorse il y a plus de trois semaines, l'intérieure flandrienne avait repris le chemin de la compétition mardi à l'occasion du premier match, lors duquel elle avait compilé 8 points et 5 rebonds en 13 minutes. Les autres quarts de finale opposent Sopron (Hon) à Bourges (Fra), Koursk (Rus) à Polkowice (Pol) et l'USK Prague (Tch) à Fenerbahçe (Tur). Le Final Four est organisé du 12 au 14 avril dans un lieu encore à désigner.