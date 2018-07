Eddy Casteels quitte son poste de coach des Belgian Lions

Eddy Casteels a pris la décision de ne pas poursuivre sa mission de coach de l'équipe nationale belge de basket messieurs, a annoncé la Fédération belge dimanche. Le succès face à la Bosnie lundi aura donc été le dernier match international du Malinois âgé de 57 ans. "Après treize années et quatorze campagnes, le moment était venu pour moi de prendre du recul", a confié Casteels dans le communiqué de la fédération.

Casteels était à la tête des Belgian Lions depuis 2005. Il est parvenu à les qualifier pas moins de quatre fois d'affilée pour le championnat d'Europe (2011, 2013, 2015 et 2017) avec pour meilleur résultat une 9e place à l'Euro 2013 en Slovénie.

Avec 190 sélections, Eddy Casteels est également le coach le plus capé de l'histoire des Belgian Lions. "Après quatre Euros d'affilée, le défi pour nous était cette fois de se qualifier pour un Championnat du Monde (en Chine en 2019)", a expliqué Casteels. "Le système des fenêtres ne nous a pas avantagé, bien au contraire, et l'objectif d'atteindre un Mondial n'a pas été atteint. Après treize années et quatorze campagnes, le moment était venu pour moi de prendre du recul. Mon épouse Marlène va être heureuse de me retrouver l'été à la maison."

"Ne me demandez pas les points d'orgues de ces treize années", a prévenu le coach. "Ce fut pour moi une grande aventure et avant tout un véritable honneur de pourvoir compter sur la collaboration d'un staff magnifique et de joueurs tels que Axel Hervelle, Christophe Beghin, Quentin Serron, Sam Van Rossom et Roel Moors. Qui sera mon successeur, je n'en sais rien mais je lui souhaite beaucoup de succès. Le staff sait que je tiens mes assistants Roel Moors et Serge Crevecoeur en haute estime. Ce sont de jeunes coaches au talent énorme. Dernier point mais non le moindre : avec, entre autres, Thomas Akyazili, Vincent Kesteloot, Retin Obasohan, Ismael Bako, Hans Vanwijn, Manu Lecomte, nous tenons une véritable relève au niveau des joueurs", a conclu Casteels, qui est également coach de Louvain.

Le management de la fédération va se réunir mercredi pour envisager la suite.