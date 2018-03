Dixième défaite de rang pour Liège, Charleroi reste au pied du podium

Liège a concédé un dixième revers consécutif après s'être incliné 81-84 face à Alost vendredi soir lors de la 21e journée de championnat de Belgique de basket (messieurs).

Privés de Cebasek et Jordan, Sacha Massot avait troqué son costume d'assistant pour refouler les parquets côté liégeois. Sa présence a permis à Liège de bien débuter à 24-20 après le premier quart-temps. Par la suite, le collectif alostois (avec cinq joueurs à plus de dix points) se mettait en route et prenait les commandes au repos: 42-43. La deuxième période était équilibrée mais l'expérience faisait pencher la balance en faveur des Okapis qui s'imposaient 81-84.

Les joueurs de Jean-Marc Jaumin conservent leur deuxième place avec un point d'avance sur Anvers, vainqueur de Limbourg United 81-85. Les Giants ont pu compter sur 18 points de Moses Kingsley et Hans Vanwijn. Au pied du podium, Charleroi reste scotché à la quatrième malgré son large succès 77-54 face au Brussels.

La 21e journée se termine samedi avec deux rencontres: Willebroek-Louvain et Ostende-Mons-Hainaut, soit le remake de la finale de la Coupe de Belgique remporté dimanche dernier par les Côtiers, après prolongation.