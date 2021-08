Des tournois fictifs pour aider les Lions 3X3 à aller au tournoi de qualification pour Tokyo 2020

Le quotidien De Standaard a rapporté dans son édition de mercredi que des tournois de basket 3X3 auraient été organisés en Belgique, à Anvers, entre août et octobre 2019, de façon fictive, pour permettre aux Belgian Lions de récolter les points nécessaires au classement FIBA 3X3 afin de pouvoir participer aux tournois de qualifications en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. Le Conseil d'administration de Basketball Belgium a pris acte de l'article du Standaard et va investiguer en interne pour faire la clarté sur le sujet, nous a-t-on communiqué.

Les tournois de qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo ont eu lieu à Graz en Autriche fin mai puis à Debrecen en Hongrie début juin. Ils avaient été reportés d'un an suite au report des JO en raison de la crise sanitaire. Et selon le site de la FIBA, les seize meilleures nations au ranking mondial par pays au 1er novembre 2019, non encore qualifiés pour les JO, pouvaient y prendre part (il fallait aussi que le pays n'ait participé à aucun des deux derniers tournois olympiques de basket 5X5 (hommes et dames confondus) aux JO de 2012 et 2016 donc). Vingt et un pays (sans tenir compte du Japon qualifié d'office) ont participé à au moins l'une des deux éditions précédentes des JO, mais pas la Belgique qui figurait à la 14e place de ce classement avec plus de onze millions de points (11.435.665 points).