Défaite et élimination pour Anvers qui s'incline au Rasta Vechta

Anvers s'est incliné mardi soir en Allemagne face au Rasta Vechta (79-72) pour le compte de la 11e journée en Ligue des Champions de basket. Les joueurs de Christophe Beghin, le coach anversois, ont subi leur 8e défaite de la compétition ce mardi soir et sont éliminés de la Ligue des Champions de Basket alors qu'il reste encore trois rencontres à disputer (3 victoires pour 8 défaites). Un coup dur pour cette équipe des Giants qui avait atteint le Final Four de la compétition l'année dernière et qui avait même fini troisième. En déplacement en Allemagne, les Anversois n'ont jamais réellement été largués mais n'ont jamais inquiété non plus le Rasta Vechta. Les locaux ont creusé l'écart petit à petit (18-16, 39-33, 62-53 et 79-72). Anvers a eu énormément de difficultés pour museler le banc allemand et plus particulièrement le duo Josh Young (25 points) et Jordan Davis (16 points) qui a fait mal aux visiteurs, tout comme les 19 pertes de balle concédées par les Giants.

Des Anversois qui ont été emmenés offensivement pas Dennis Donkor auteur de 14 points à 100% de réussite (3/3 à 3 points et 5/5 aux lancers). Dans le groupe C, malgré un excellent Retin Obasohan auteur de 20 points (5/10 à 2 points, 3/5 à 3 points et 1/1 aux lancers), les Allemands de Brose Bamberg, coaché par l'ancien anversois Roel Moors, se sont inclinés en déplacement chez les Monténégrins de Mornar Bar (77-73). Suite à cette défaite, Brose Bamberg s'affiche avec un bilan de 5 victoires pour 6 défaites mais reste 4e, place qualificative pour le prochain tour de la compétition. Mardi prochain, les Allemands accueillent les Lettons de Riga alors qu'Anvers reçoit les Polonais d'Anwil Wloclawek. Les quatre premiers de chaque groupe (composé de huit équipes) sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition.