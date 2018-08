Dario Gjergja dévoile sa première sélection à la tête des Belgian Lions

Dario Gjergja, le nouveau sélectionneur croate des Belgian Lions, a repris 14 joueurs pour son premier stage en Estonie, avec deux rencontres de préparation face aux Estoniens au programme.

Le coach d'Ostende a appelé notamment pour la première fois le jeune Noé Yassine Botuli (18 ans, 1m91). Par contre, Kevin Tumba, Retin Obasohan et Thomas Akyazili sont blessés et Jean-Marc Mwema est également absent, en revalidation de sa fracture de stress au pied. Alex Libert, bientôt papa, a préféré rester en Belgique.

Maxime De Zeeuw (Monbus Obradoiro) n'a pu être lui libéré par son nouveau club en Espagne.

Parmi les sélectionnés, six joueurs sont toujours sans club. Trois d'entre eux, Pierre-Antoine Gillet, Khalid Boukichou et Jonathan Tabu se sont entraînés la semaine dernière à Ostende, "mais pour être transparent, ce trio n'est pas dans le collimateur du club", a précisé Dario Gjergja.

La Belgique se rend en Estonie du 1er au 8 septembre pour préparer son premier match officiel face au Portugal le 13 septembre à Pepinster en pré-qualifications pour l'Euro 2021. Deux matches contre l'Estonie sont prévus les 6 et 7 septembre.

"Tout cela bien sûr dans le plus grand respect pour tous les joueurs et leurs clubs qui préparent leur propre saison", a ajouté encore le sélectionneur des Belgian Lions, soucieux d'éviter toute polémique avec ses concurrents sur la scène nationale. "Ismael Bako et Hans Vanwijn par exemple doivent disputer le tour préliminaire de Ligue des Champions avec Antwerp Giants. C'est quelque chose dont nous devrons bien sûr tenir compte avec les staffs sportifs et médicaux".

Les 14 Belgian Lions retenus par Dario Gjergja sont Manu Lecomte, Jonathan Tabu, Quentin Serron, Jean Salumu, Noé Yassine Botuli, Olivier Troisfontaines, Vincent Kesteloot, Hans Vanwijn, Pierre-Antoine Gillet, Ioan Iarochevitch, Tim Lambrecht, Ismael Bako, Khalid Boukichou et Amaury Gorgemans.