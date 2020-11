Dans la bulle de Vilnius, les Belgian Lions visent une cinquième qualification consécutive à un Euro

Après la qualification des Belgian Cats (notre équipe nationale féminine) pour l'Euro 2021, les Belgian Lions peuvent à leur tour valider leur ticket pour les prochains championnats d'Europe. Avec deux victoires remportées en février, face à la Lituanie et au Danemark, les Lions vont disputer deux nouveaux matches en trois jours dans la "bulle" de Vilnius. Ce vendredi après-midi, à 15h30 (heure belge), la Belgique sera opposée à la République Tchèque (6ème nation européenne) avant d’affronter, dimanche soir, la Lituanie (5ème équipe du top européen). La Belgique est donc bien partie d'autant que les trois premiers de chacun des 8 groupes seront qualifiés (hormis les groupes où on retrouve un pays organisateur, comme c'est le cas dans le groupe des belges avec l'équipe tchèque) pour l'Euro qui se déroulera du 1er au 18 septembre 2022 en République tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilissi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan).

Confinement total

Une victoire des Belgian Lions pourrait donc suffire pour décrocher la qualification pour le prochain Euro alors que la Belgique n'occupe que la 19ème place au ranking européen. Cela dit, vu le contexte sanitaire actuel et les nombreuses défections chez les Belgian Lions, cette mission s'annonce très délicate comme l’explique Jacques Stas, le Manager de l’équipe nationale : " Nous sommes ici confinés durant 7 jours dans cette bulle de Vilnius. Deux tests PCR négatifs étaient requis pour chaque joueurs et pour chaque membres du staff. Il s’agit d’un confinement total puisque la Lituanie est en zone rouge. Nous devons donc rester confinés dans notre hôtel sans bouger sauf bien sûr pour les entraînements et les matches. On nous apporte les repas à notre étage et nous devons respecter un protocole très strict mais c’était la seule condition pour pouvoir jouer ces matches ".

Une équipe belge expérimentale

Pour ces deux matches, Dario Gjergja, le coach de l’équipe belge sera toutefois privé de plusieurs joueurs d'expérience et pratiquement de son 5 de base puisque Jonathan Tabu, le meneur et capitaine, qui évolue à Manresa, en Espagne, est blessé au genou. Sam Van Rossom, l'autre meneur, est lui retenu par son équipe de Valence en Euroleague. Les ailiers Quentin Serron et Jean Salumu sont également indisponibles pour cause de blessures alors que dans le secteur intérieur, Ismael Bako est resté à Lyon pour l'Euroleague avec son club de Villeurbanne, et Maxime De Zeeuw, qui, dans un premier temps avait été testé positif au covid, vient de signer cette semaine à Hapoel Holon, son nouveau club en Israël. Le pivot n’a donc pas été autorisé à disputer ces deux matches internationaux. Enfin, Khalid Boukichou est également indisponible. On peut donc parler d'hécatombe et pourtant Jacques Stas reste confiant : " Cela fait partie du jeu mais aussi de l’apprentissage. Nous sommes privés de plusieurs cadres mais c’est l’occasion pour les jeunes joueurs de montrer ce dont ils sont capables. Je pense notamment à Michael Gilmore, 2M08, dont c’est la première apparition chez les Lions, tout comme Andy Van Vliet, 2M13,de retour en Belgique après quatre ans de collège. On va donc voir de nouvelles têtes sans oublier le tès jeune Haris Bratanovic, 19 ans et 2M09, ou encore Vrenz Bleijenbergh, Thomas Akyazili et Leander Dedroog. Un sacré baptême du feu même si notre coach n’a pas son pareil pour intégrer les jeunes joueurs ". Dario Gjergja pourra quand même heureusement compter sur quelques joueurs expérimentés comme Pierre-Antoine Gillet, Hans Vanwijn, Manu Lecomte, Alex Libert ou encore Retin Obasohan.

Vers un cinquième Euro d’affilée

Malgré ces coups du sort, l'objectif de l’équipe belge est donc clair : une cinquième qualification d’affilée à un championnat d’Europe, ce qui placerait pour de bon la Belgique sur la carte du basket européen… " Cela n’a l’air de rien mais c’est la récompense d’un long travail. Cela dit, nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous visons plus haut avec pourquoi pas une participation aux prochains championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Nous sommes ambitieux avec une génération dorée, celle de 1995 où on retrouve des joueurs comme Lecomte, Bako, Akyazili mais aussi Gilmore, Bleijenbergh et Van Vliet. Je pense sincèrement qu’on pourrait viser une première participation à une coupe du monde… ".

L’exemple des Belgian Cats

L'équipe nationale féminine est l’exemple à suivre selon le manager des Belgian Lions qui ne peut cacher son admiration : " C’est bien sûr une équipe et des joueuses à suivre avec notamment Emma Meessemann et Julie Allemand qui sont extraordinaires. Ce sont des joueuses de calibre européen. N’oublions pas que les Cats vont participer aux jeux olympiques. C’est une formation ambitieuse, que nous suivons depuis longtemps. C’est aussi pour cela que nous collaborons étroitement afin de faire progresser l’ensemble du basket belge ".