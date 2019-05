Daniel Goethals : « Pour nos joueurs étrangers, les play-offs c’est l’apothéose avant les retrouvailles avec la famille »

Après une interminable saison, on entame enfin ce vendredi, à 20 heures 30, les play-offs en Division 1 de basket-ball ! On commence d’abord par les quarts de finale dont voici le programme : Anvers-Malines, Ostende- Alost, Charleroi-Limburg et Brussels-Mons. Les deuxièmes manches sont prévues dimanche à 15 heures 30 et les troisièmes manches éventuelles mardi, de nouveau à 20 heures 30.

Ces quarts de finale se disputent au meilleur des trois manches. Dans chaque duel, le premier club qui atteint deux victoires sera qualifié pour les demi-finales… ce que l’Union Mons-Hainaut n’avait pas réussi il y a un an, rapidement sorti par Alost. Ce soir, les Renards, cinquièmes de la phase classique comme en 2018, ne seront pas favoris en déplacement à Neder-Over-Heembeek. Ce qui n’empêche pas leur coach Daniel Goethals de croire en l’exploit, d’autant plus qu’il dispose pour la première fois de la saison d’un effectif au grand complet. Même Chris Jones, ménagé le week-end passé, sera là.

Big Dan est donc soulagé de débuter les play-offs ! « Oh oui ! Et c’est le cas pour tout le monde. Pour le public, pour les staffs… Ça devenait compliqué de remplir chaque semaine les cases d’entraînements ! Les sept premiers mois du championnat, on n’a joué que dix-huit matches ! C’est extrêmement long. Quand on se rappelle qu’on a commencé le 13 août, on comprend mieux notre envie d’entrer dans le vif du sujet. Moi, dans ma carrière de joueur, j’ai disputé de nombreux play-offs. Ça représente une forme d’apothéose. On approche clairement de la fin de saison et donc du retour à la maison pour tout le monde. Pour les étrangers du noyau, ça sent les retrouvailles avec la famille dont ils ont parfois été éloignés pendant de nombreux mois. Ce contexte procure une adrénaline supplémentaire, à côté évidemment de l’envie de résultats. Cette année-ci, il y a vraiment deux gros morceaux avec Ostende et Anvers. Mais derrière ces deux-là, je pense que ce sera assez ouvert. »

Quoiqu’il arrive durant ces play-offs, Daniel Goethals ne sera plus coach à la Mons-Arena la saison prochaine puisque son contrat de deux ans, qui arrive à expiration, n’a pas été prolongé. Le Carolo d’origine est donc sur le marché.