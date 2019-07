Coupe du monde de basket : les joueurs des USA tombent comme des mouches

L’hécatombe des stars de la NBA

Le grand LeBron James, considéré comme le meilleur joueur de basket du monde à l’heure actuelle, avait déjà prévenu il y a quatre mois qu’il ne participerait pas à la Coupe du Monde. Depuis, c’est une véritable hécatombe pour l’équipe nationale et son sélectionneur, Gregg Popovich, car les joueurs déclarent forfait un à un. Ceux qui ont suivi King James sont C.J McCollum, Eric Gordon, Anthony Davis, James Harden et les derniers en date, Damian Lillard, DeMar DeRozan et Kevin Love. Ces stars de la NBA annoncent qu’elles ne participeront pas à la Coupe du Monde pour se préparer à la pré-saison de NBA début septembre. Le plus surprenant c’est que certains d’entre eux étaient les premiers à afficher, des mois plus tôt, leur enthousiasme de participer à la Coupe avec l’équipe américaine. Stephen Curry, Paul George, Russell Westbrook, Klay Thompson et Kyrie Irving ont eux aussi décider de ne pas prendre part à l’aventure. Leurs excuses sont les mêmes : se concentrer sur la saison de NBA, et remporter un titre qui a, semble-t-il, plus de valeur à leur yeux que de ramener la coupe aux Etats-Unis.



Bradley Beal s’est également ajouté à la liste des absents pour pouvoir être présent lors de la naissance de son enfant, début septembre. Pas de Kawhi Leonard non plus car il a quitté en froid San Antonio et son entraîneur, Gregg Popovich, l’été dernier et n’a donc pas été retenu dans la sélection. Kevin Durant sera aussi absent car il ne s'est toujours pas remis de sa rupture du talon d’Achille. Enfin, Kyle Lowry, qui vient pourtant de se faire opérer du pouce, a annoncé qu’il participerait à la compétition en Chine.