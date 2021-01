Coupe de Belgique : Qualification pour Alost, option pour Malines, Ostende et Louvain

(Belga) Alost s'est qualifié vendredi soir pour la demi-finale de la Coupe de Belgique de basket en venant à bout de Mons (85-83) au bout du suspense, après sa victoire d'un point au match aller. Dans les autres matches de la soirée, Louvain s'est imposé face à Charleroi (84-73), Ostende a fait de même contre Anvers (64-55) et Malines l'a emporté à Limburg United (67-91), tous pour le compte de la manche aller.Les Alostois partaient avec un petit point d'avance grâce à leur victoire 79-80 au match aller à Mons. Si les visiteurs ont pris les commandes dans le premier quart-temps (16-21), les Alostois ont rapidement trouvé le moyen de renverser la vapeur pour virer en tête à la pause (42-38). Au retour des vestiaires, les deux équipes se sont rendues coup pour coup et étaient encore au coude-à-coude à quelques secondes de la fin avant que les Alostois n'émergent (85-83) afin de décrocher leur ticket pour la demi-finale. Dans les autres rencontres de la soirée, des matches aller cette fois, Malines n'a fait qu'une bouchée de Limburg United, prenant une grosse option sur la qualification (67-91). Les deux derniers quarts se sont terminés par des succès à domicile pour Ostende, tombeur du tenant du titre Anvers (64-55), et pour Louvain contre le Spirou de Charleroi (84-73). Les matchs retours sont prévus ce dimanche. (Belga)

Belga