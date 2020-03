Coupe de Belgique : Anvers conserve son titre en écartant un Spirou accrocheur

Les Giants Antwerp s'imposent à Forest National dans une ambiance de folie face au Spirou de Charleroi sur le score de 83-75. Les Anversois remporte-là leur quatrième coupe de Belgique et la deuxième consécutive. Les Carolos ont regardé Antwerp les yeux dans les yeux durant une mi-temps avant de craquer en seconde période. Mais Charleroi a vendu chèrement sa peau à l'image de Kenneth Smith (20 pts - 7 reb) et Anthony Beane (19 pts - 9 reb, mais 7 pertes de balle).

Du côté d'Anvers, Hans Vanwijn et Luka Rupnik ont porté les Giants au scoring avec respectivement 16 et 21 points au compteur. Vanwijn était le joueur le plus en vue de la rencontre avec son double-double, mais Rupnik est bien le MVP de la finale.

Dès l'entame de match, les deux équipes se rendent coup pour coup. Après cinq minutes de jeu, la tension est palpable et les défenses sont oppressantes. Christophe Beghin opte pour un pressing tout-terrain. Fulvio Bastianini l'imite. Si Anvers assène les premières salves offensives, Charleroi répond. Mené de presque dix points, le Spirou reviendra en moins de deux minutes sur Antwerp. Les Carolos peuvent remercier Smith, auteur de douze des vingt points de Charleroi à la fin du premier quart.

Il faudra attendre trois minutes avant de voir le premier panier anversois en deuxième quart. Assoiffés, les joueurs du Spirou Basket se jettent sur tous les ballons et bousculent les Giants pour se donner sept points d'avance. Cinquième du championnat, et sans titre depuis onze ans, les Carolos ne veulent pas laisser passer cette chance de remporter la sixième coupe de Belgique de leur histoire. Antwerp commet des fautes pour ralentir le match, mais Charleroi inscrit ses lancers-francs (16/17 à la mi-temps). Le Spirou a le vent en poupe : Alexis Libert se permet d'envoyer Josh Sharma à l'alley-oop. Antwerp est dans les cordes, mais les Giants ne sont pas la deuxième meilleure attaque du championnat pour rien. Rupnik et Vanwijn se chargent de ramener leur équipe dans le match. Les deux formations se quittent avec trois points d'écart à la mi-temps : 40-43 pour le Spirou.

Au retour des vestiaires, Anvers affiche un tout autre visage avec un 8-0 d'entrée de jeu. Avec Victor Sanders à la baguette, les Giants installent petit à petit leur rythme dans la rencontre. L'écart gonfle jusqu'à douze points. Le match s'allonge. Charleroi multiplie les fautes défensives et offensives et laisse exprimer sa frustration. Le troisième quart temps se termine sur le score de 68-54 en faveur des Giants.

À l'entrée du dernier quart, le Spirou tente le tout pour le tout. Avec une défense retrouvée et une attaque plus agressive, Charleroi souffle dans la nuque des géants et revient à deux points, 68-66. La finale de Belgique entre dans un money-time haletant où le Spirou ne lâche rien malgré les paniers importants de Sanders et Stephaun Branch. Par deux fois, Anvers s'adjuge une avance de dix points, par deux fois, les Carolos reviennent. 80-75, sûr de sa force, la défense anversoise enchaîne quatre contres, dont deux pour la jeune pépite, Vrenz Bleijenbergh. Une séquence complètement folle qui enterre les derniers espoirs des Carolos. Score final : 83-78. Le coach anversois, Christophe Beghin, soulève sa première coupe de Belgique, alors que le Spirou devra réaliser un exploit en playoffs pour offrir un titre pour la dernière saison professionnelle d'Axel Hervelle.