Coronavirus : La Pro Basketball League se réunira avec les clubs ce mercredi

La Pro Basketball League va organiser ce 11 mars une réunion avec les clubs d’Euromillions League (les clubs du championnat de Belgique de basket-ball) afin de formuler des directives suite à la propagation du coronavirus. La possibilité de jouer à huis clos ce week-end reste ouverte.

Suite au conseil du gouvernement fédéral d’éviter les rassemblements de plus de 1000 personnes en intérieur, la Pro Basketball League, la ligue belge de basket-ball, ne préfère pas prendre de décision à la hâte. "Nous attendons que ce conseil devienne un peu plus clair", a expliqué Wim Van de Keere, le manager général de la Pro Basketball League, à Belga mardi. "Nous sommes en contacts avec les clubs mais aussi avec d’autres fédérations sportives. Pour le moment, nous ne prenons aucune position."

Quelques jours après la finale de la Coupe de Belgique entre Anvers et le Spirou Charleroi, disputée dans un Forest National comble, les matchs de championnat prévus ce week-end pourraient donc se dérouler à huis clos. "Nous avons une réunion avec les clubs ce mercredi matin et une décision devrait être communiquée mercredi après-midi ou jeudi matin au plus tard", a conclu Wim Van de Keere.