Coronavirus : La FIBA reporte le début de l'Eurocoupe féminine au mois de janvier

FIBA Europe, la fédération européenne de basketball, a décidé mercredi de reporter le début de l'Eurocoupe féminine, où les Castors de Braine, Wavre Sainte-Catherine, Namur et Malines sont engagés, au mois de janvier en raison de la pandémie de coronavirus.

La saison 2020-2021 d'Eurocoupe devait débuter initialement fin septembre avec les matches de barrage qui ont été reportés au 10 et 17 décembre. Namur (face aux Luxembourgeoises d'Hueschtert) et Malines (face aux Espagnoles de Clarinos De La Laguna) sont les deux équipes belges engagées dans les barrages.

La saison régulière débutera finalement le 7 janvier 2021 au lieu du 14 octobre avec 32 équipes réparties dans huit groupes de quatre. Lors du tirage au sort réalisé le 17 août dernier, les Castors de Braine et Wavre Sainte-Catherine avaient été versés dans le même groupe avec les Espagnoles de Valence et le vainqueur du barrage entre entre les Françaises de Saint-Amand et les Suissesses du BW Winterthur.

La FIBA Europe Cup, la deuxième compétition masculine, où Mons-Hainaut pourrait être repêché en cas d'élimination en Ligue des Champions, débutera elle le 6 janvier 2021.