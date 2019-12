Cinquième victoire de rang pour le Spirou de Charleroi qui s’impose face à Mons-Hainaut

Les Carolos l’ont logiquement emporté dans leur Dôme vendredi soir face à Mons-Hainaut (90-69) pour le compte de la troisième journée du deuxième tour en Euromillions Basket League. A noter les exclusions d’Axel Hervelle et Josh Sharma (Charleroi) et de Justin Cage (Mons-Hainaut).

De manière assez autoritaire, le Spirou de Charleroi s’est adjugé le derby hennuyer vendredi soir et s’affiche à présent avec un bilan de 5 victoires pour 6 défaites et remonte à la 5e place à égalité avec Alost et Louvain.

De son côté, Mons-Hainaut enregistre son 3e revers de la saison (pour 8 victoires) mais reste premier à égalité avec Anvers, Limburg United et Ostende. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Carolos en première mi-temps.

Après dix minutes au coude à coude (14-17), les locaux ont en effet fait la différence au deuxième acte remporté 28-15. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait pas et l’écart ne cessait de grandir (64-49 et 90-69) au décompte final. On notera tout de même que si la rencontre s’est déroulée dans une bonne ambiance et un Dôme bien rempli, trois joueurs ont été exclus après une échauffourée. Axel Hervelle, Josh Sharma du côté de Charleroi et de Justin Cage du côté de Mons, ont été priés de rejoindre les vestiaires plus tôt que prévu.

Lors de la prochaine journée, Charleroi se déplace à Louvain le 10 janvier alors que Mons-Hainaut se rend à Alost le lendemain. Les huit meilleures équipes (sur 10) au terme de la phase classique du championnat sont qualifiées pour les playoffs.