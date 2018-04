Charleroi rejoint Anvers, battu par Mons, à la deuxième place

Le Spirou Charleroi s'est imposé 102-61 face à Liège dimanche après-midi lors de la 30e journée de championnat de Belgique de basket. Au classement de cette EuroMillions Basket League, les Carolos partagent désormais la deuxième place avec Anvers et comptent 51 points.

Vainqueurs en terres liégeoises vendredi soir, les Carolos rentraient de plein pied dans la partie et se détachaient après dix minutes : 27-15. Toujours privés de Cebasek et Deroover, Liège avait du mal à suivre le rythme et comptait près de 20 points de retard au repos : 50-31.

Malgré le retour de Bojovic, auteur de 18 points ce dimanche, les joueurs de la Cité ardente ne parvenaient pas à réagir après la pause et le Spirou s'envolait vers une victoire facile. Le marquoir affichait 77-48 avant le dernier quart-temps. Brian Lynch, le coach carolo, en profitait pour lancer ses jeunes dans la partie et dépasser la barre des 100 points au buzzer final : 102-61. Dorian Marchant s'est mis en évidence au Spirou avec 19 points.

Les Carolos font une bonne affaire au classement avec la défaite d'Anvers face à Mons: 69-72. Les Montois ont fait la différence dans le troisième quart-temps, remporté 10-23, pour repartir de la Métropole avec la victoire. Les Renards occupent la 5e place avec 45 points.

En tête du classement avec 57 points, Ostende n'a pas eu de difficultés pour s'imposer sur le parquet du Brussels: 62-78. Avec 22 assists, les Côtiers ont fait parler leur jeu collectif pour décrocher leur 27e succès de la saison (contre 3 défaites) en championnat. Dans la dernière rencontre de la journée, Alost a dominé Louvain 95-57 et conservé sa 4e place (49 pts).

La 31e journée se disputera le vendredi 4 mai avec comme têtes d'affiche Brussels-Mons et Limburg United-Ostende.