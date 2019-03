Charleroi prend sa revanche sur Limbourg United

Charleroi a dominé Limbourg United 99-80 (mi-temps: 47-37) vendredi lors de la 20e journée de l'Euromillions Basket League.

Mené après le premier quart-temps (18-21), Charleroi n'a pas tardé à réagir. Le Spirou a même pris le large dès le deuxième quart pour mener de 10 points à la pause (47-37). Les troupes de Niksa Bavcevic ont encore creusé l'écart dans le dernier quart et l'a emporté 99-80.

Charleroi prend ainsi sa revanche sur Limbourg United qui s'était imposé 82-79 il y a une semaine lors des débuts sur le banc limbourgeois de Brian Lynch, licencié fin novembre de Charleroi.

Matt Mobley a terminé avec 28 points au compteur. Alexandre Libert (17 points) et Quincy Ford (15 points) ont également apporté une belle contribution au succès de Charleroi. En face, Khadeen Carrington a inscrit 20 points.

Avec 13 victoires et 7 défaites, Charleroi pointe à deux victoires d'Anvers (19 matchs) et à une d'Ostende (18 matchs). Limbourg United totalise 7 victoires et 13 défaites.