Charleroi gagne à Mons-Hainaut et Alost à Malines

Vingt-quatre heures après sa défaite au Dôme face à Mons-Hainaut (69-74), Charleroi a pris sa revanche samedi soir à la Mons Arena à l'occasion du back-to-back qui ouvrait la 34e journée de l'EuroMillions Basket League. Le Spirou s'est imposé 73-83. Pourtant les Renards avaient débuté pied au plancher et menaient 22-9 après dix minutes. Les Carolos ont remporté les trois périodes suivantes et en particulier la 3e (12-25) de quoi aborder le dernier quart avec l'avance au marquoir (51-58) alors qu'à la pause les Montois avaient viré en tête (39-33). Le Spirou Alexandre Libert a brillé. Il s'est octroyé 27 points (à 69% de réussite) et a ajouté 4 assists et 3 rebonds.

Alost a aussi fait oublier son revers à domicile de mercredi dernier. Les Okapis sont venus s'imposer sur le parquet des Kangourous malinois 75-91, grâce notamment au match plein de Jonathan Williams (22 pts, 10 reb).

Au classement, Ostende conserve la première place avec 59 points (33 m.) devant Anvers 56 (31 m.). Charleroi reste 3e avec 56 unités (34 m.). Il devance le Brussels 53 (33 m.). Mons, 51 points (34 m.), reste 5e et précède Limburg 47 (33 m.), Malines 46 (34 m.), Alost 45 (33 m.), Louvain 42 (33 m.) et Liège 39 (32 m.).

Dimanche, la journée s'achève à partir de 15 heures par les rencontres Limburg-Anvers, Brussels-Louvain et Liège-Ostende.