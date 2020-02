Charleroi gagne à Liège en ouverture de la 9e journée du 2e tour

Le Spirou Charleroi est venu s’imposer 59-76 dans la salle de Liège en match d’ouverture de la 9e journée de la 2e phase de l’EuroMillions basket League, vendredi soir.

Au classement, Charleroi est 4e et compte 26 points (17 matchs) derrière Anvers (27 pts, 16 m.), Mons (27 pts, 16 m.) et Ostende (26 pts, 15 m.). Liège reste dernier avec 19 points après sa 17e défaite en 18 rencontres. Les Liégeois ont tenu un quart temps (14-18) avant de plier (28-39 à la pause).

Ils ont remporté le 3e quart (18-16/46-55) puis été débordé dans le 4e, perdu 13-21. Le Belgian Lion Alexandre Libert a été le Spirou le plus en vue avec 19 points, 6 rebonds, 3 assists et 4 interceptions. Axel Hervelle a aussi très précieux avec 15 points (6/7 à 2 points). Samedi, Louvain-Limburg United, Ostende-Brussels, Mons-Anvers, et dimanche, Alost-Malines complètent cette 9e journée.