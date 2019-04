Charleroi fête l'arrivée d'Angilis et Michiels sur le banc par un succès sur Anvers

Quelques heures après avoir annoncé officiellement le départ de son coach Niksa Bavcevic, le Spirou Charleroi accueillait la redoutable formation d'Anvers dans son Dôme à l'occasion de la 27e journée de l'EuroMillions Basket League. Pascal Angilis, l'ex-coach des Castors Braine, et son adjoint Kristof Micheils n'avaient pas une mission facile. Le troisième coach de la saison à Charleroi (après Brian Lynch et Bavcevic) a d'ailleurs connu un début difficile (13-22 et 33-44 à la pause). Après la pause, le Spirou a retrouvé son jeu et pu aborder le dernier quart avec toutes ses chances (59-59). Il l'a saisi en s'imposant de justesse sur un ultime panier primé 80-79. L'Américain Dario Hunt a été décisif côté carolo avec une feuille de stat "NBA" (20 pts, 10 reb, 5 ast).

Ostende a mis un quart-temps (26-23) pour trouver ses marques en défense sur le parquet de Malines. Le champion en titre n'a ensuite concédé que 33 points dans les trente dernières minutes. La victoire ostendaise était dès lors facile 59-74. Il permet aux Côtiers de conserver la tête de la compétition. Ils comptent 48 pts (27 m.) pour 46 à Anvers (26 m.) et 45 à Charleroi (27 m.)

Le Brussels ne s'est pas fait piéger à Liège après une première mi-temps difficile. Menés 47-44 à la pause, les Bruxellois ont survolé les deux derniers quarts (25-12 et 24-17) et signé un succès probant 76-93. Le Brussels reste 4e (44 pts).

Mons-Hainaut a gagné un succès précieux à Limburg 81-85 malgré un dernier quart difficile (perdu 25-15). Les Renards restent cinquièmes (42 pts) devant Limburg (38), Malines (37).

En bas de classement, Alost a gagné les quatre périodes face à Louvain 94-72 et assuré sa 8e place (36 pts, 26 m.). Liège et Louvain ferment la marche. Ils comptent 31 points en 26 matchs.