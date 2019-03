Charleroi battu par Limbourg et Brian Lynch, Liège s'incline face à Malines

Charleroi s'est incliné 82-79 à Limbourg United, dirigé par son ancien entraîneur Brian Lynch, vendredi, lors la 19e journée de l'Euromillions Basket League. Dans l'autre rencontre de la soirée, Liège a été battu 84-91 par Malines.

Charleroi retrouvait Brian Lynch, son coach du début de saison licencié fin novembre. L'Américain, pour son premier match depuis son retour à Limbourg United, a joué un mauvais tour au Spirou. Après une première période légèrement à l'avantage de Limbourg (24-23 et 43-41 à la pause), Charleroi a pris l'avantage dans le troisième quart-temps (56-59). Limbourg United a repris les commandes à deux minutes de la fin, grâce notamment à trois tirs primés signés Austin Price, pour ne plus les lâcher (82-79).

Khadeen Carrington a inscrit 18 points pour Limbourg. Anthony Beane (23 points) et Alexandre Libert (20 points) ont été les plus en vue à Charleroi.

Liège s'est incliné 84-91 face à Malines. La rencontre est restée en équilibre de bout en bout: 22-23 après le premier quart-temps, 43-44 à la pause et 58-59 au moment d'aborder les dix dernières minutes. Là, Ordane Kande, Carrington Love et Kwan Cheatham ont permis à Malines de prendre le large (58-68). Les Kangoeres ont tenu jusqu'à la fin. Love a contribué à la victoire de Malines avec 25 points. Alexis Wangneme en a mis 24 pour Liège.

Avec 12 victoires et 7 défaites, Charleroi compte un succès de moins que le Brussels (18 matchs), Anvers (17 matchs) et Ostende (17 matchs). Limbourg et Malines se partagent la sixième place avec 7 victoires et 12 défaites. Liège est lanterne rouge (3 victoires, 15 défaites).