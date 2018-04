Charleroi bat Anvers et retrouve la 3ème place

Charleroi a battu Anvers (79-75), en ouverture de la 25ème journée du championnat de Belgique de basket, vendredi au Spiroudôme. Ce succès permet aux Carolos de reprendre la 3ème place avec 42 pts, derrière Ostende (46 et un match en moins) et Anvers (43). Alost recule à la 4ème place (41). Alex Libert a été l'élément clé du Spirou. Il a terminé meilleur marqueur du match avec 21 points (6/13 aux tirs dont 3/9 à 3 pts) et 6/6 au lancers.

Tous deux battus samedi dernier dans leurs salles respectives, le Spirou, par Mons-Hainaut (78-83), et les Giants, par Alost (61-73), se devaient de réagir.

Charleroi aborda parfaitement le match infligeant un 8-0 à son adversaire après 92 secondes de jeu. Il ne fallut que deux minutes aux Anversois revenir à la marque (10-10). Le marquoir indiquait toujours un score de parité au terme du premier quart (21-21).

Anvers pris l'avance (28-30) mais ne put ensuite trouver la parade face aux hommes de Brian Lynch qui viraient en tête à la pause 47-38.

Les Carolos contrôlèrent les débats ensuite malgré un bon Paris Lee du côté des Giants (17 pts, 4 rbs, 3 ast). Après 66-56 à l'issue du 3ème quart, Anvers réagit en fin de match et de 79-67 à 3'42'' du terme, l'écart se réduisit à 4 unités 79-75 mais les 65 dernières secondes de jeu ne modifièrent plus l'issue de la rencontre.

Equipe la plus collective de la compétition, avec 19,3 assists en moyenne par match, Anvers a été dominée dans ce secteur (22-17) par Charleroi qui a aussi été très présent en défense avec 8 interceptions contre 2.