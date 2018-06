Castors et Spirou nouent une alliance pour partager leurs compétences

Castors Braine, quintuple champion de Belgique de basket féminin, et Spirou Charleroi, demi-finaliste du championnat de basket masculin, ont noué une alliance dans le but de mettre en commun certaines structures. Jacques Platieau, président des Castors, et Gabriel Jean, administrateur délégué du Spirou, ont présenté les contours de cette alliance jeudi lors d'une conférence de presse organisée au Spiroudome.

"Castors Braine gardera son nom de jeune fille", a souri Gabriel Jean, administrateur délégué du Spirou, pour préciser qu'il ne s'agit pas d'une fusion. "Il n'a même jamais été question de porter un seul nom pour les deux clubs. Spirou et Castors sont deux marques très fortes, qui sont mêmes indépendantes de leur ville, le branding est très fort."

Concrètement, une série de services seront désormais intégrés: les parties commerciale, digitale et communicationnelle, les ressources humaines, la structure juridique et la formation des jeunes élites seront désormais communes aux deux clubs. Gabriel Jean va intégrer le conseil d'administration de Braine et Jacques Platieau intègrera celui du Spirou. Quant aux supporters, l'abonnement sera double: un abonnement au Spirou donnera aussi accès aux matchs des Castors et vice-versa.

"Depuis quelque temps, il est clair que si nous voulons continuer à progresser, à s'installer progressivement en Euroleague comme nous en avons l'objectif, il faut des collaborations", a résumé Jacques Platieau. "Il faut mettre en place un écosystème, il faut aller de l'avant et innover. Pour les Castors, c'est une chance inestimable, nous avons beaucoup à apprendre. Cette alliance va nous permettre de progresser plus rapidement que nous pouvions l'espérer".

Selon Gabriel Jean, les termes "club" et "professionnel" sont importants dans cette approche. "Professionnel, car nous devons poursuivre et même accroître notre rigueur au niveau de l'organisation. Nous devons faire en sorte que les deux clubs puissent durer dans le temps. Et la notion de club implique la volonté de rassembler."

Si les complémentarités seront "énormes", les deux clubs conserveront leur identité propre, rassure Jacques Platieau. "La richesse d'un club, c'est son identité. Ce qui est important ici, c'est le partage de valeurs et d'initiatives qu'on prend ensemble. On ne peut pas prendre d'action qui pourrait nuire à l'identité du club."

Sur le terrain, Castors Braine veut conserver son leadership en Belgique et maintenir son statut européen en participant à nouveau à l'Euroleague. Spirou Charleroi veut redevenir leader en Belgique et monter à un niveau européen raisonnable, ont indiqué les deux hommes.