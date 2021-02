Brooklyn en démonstration devant ses fans, débuts difficiles Chris Finch avec Minnesota

La soirée de mardi en NBA a été marquée par le retour des spectateurs à New York et l'annonce des joueurs appelés à être remplaçants dans le All-Star Game. Sur le plan sportif, Brooklyn a dominé Sacramento 127-118 et se rapproche de la première place à l'Est.



Chris Finch, l'ancien coach de Bree et Mons, n'a pas pu réussir de miracle pour ses débuts de head coach dans la grande ligue. A la tête de la plus mauvaise franchise actuelle, Minnesota, et à peine après un entraînement et une séance d'avant-match, il n'a pu que constater la 25e défaite en 32 matchs des Timberwolves 139-112 à Milwaukee où Giannis Antetokounmpo a été impérial (37 pts, 8 rebs, 8 ast).

"Chaque jour va être une énorme série d'apprentissages pour nous, et pour moi, en particulier", a déclaré Finch. "En libérant un peu les choses j'espère que cela va me montrer ce dont ils sont capables de faire dans différentes

situations et nous espérons pouvoir le façonner à partir de là". Connu pour son talent offensif, Finch, qui est aussi le coach de la sélection britannique depuis 2005, va devoir avant tout trouver des solutions en défense. Seuls deux équipes Washington et Sacramento concèdent plus de points que Minnesota.

Près de 2.000 fans au Madison Square Garden, 300 au Barclays Center (pour trois matchs, avant de monter progressivement à 1.800): pour la première fois cette saison, marquée par la pandémie de coronavirus, les salles new-yorkaises de basket pouvaient à nouveau accueillir du public, à hauteur de 10% de leur capacité d'accueil.

Le Barclays Center a donc enfin pu accueillir des fans pour admirer les Nets et leur effectif de stars, avec James Harden qui était en mode triple-double (29 points, 11 rebonds et 14 passes) et Kyrie Irving (21 pts). Toujours blessé (ischio-jambiers), l'autre vedette de Brooklyn, Kevin Durant, devrait lui faire son retour avant le All-Star Game. Son coach Steve Nash a précisé qu'il continuerait à être prudent avec le MVP (meilleur joueur) 2014, qui effectue son retour après une saison complète éloigné des parquets.

Les Knicks n'ont pu récompenser leurs fans face à Golden State. Stephen Curry (37 pts, 6 ast, 6 rebs) a été décisif. Côté new yorkais le néo-All Star Julius Randle (25 pts, 10 rebs, 7 ast) a été exclu pour deux fautes techniques en fin de rencontre.

Deux trois-points successifs dans les toutes dernières secondes de la rencontre: c'est ainsi que Luka Doncic a donné la victoire à Dallas face à Boston 110-107.

Le jeune Slovène a terminé la rencontre avec 31 points (6/8 à 3 pts), 10 rebonds et 8 passes. Dans le camp opposé, Jaylen Brown a inscrit 29 points, Jason Tatum, 28.