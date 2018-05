Boston commence le deuxième tour par une victoire sur Philadelphie

Boston a battu Philadelphie 117-101 lors du match N.1 du deuxième tour des playoffs, lundi, dans le championnat nord-américain de basket.

Les Celtics ont fait la différence notamment grâce à une plus grande efficacité à trois points : 17 sur 36 contre 5 sur 29 pour les Sixers. Après un premier quart temps équilibré (25-22), Boston a pris le large et menait 56-45 au repos. Dans le troisième quart, Philadelphie est revenu à deux reprises à 6 unités (56-50 et 64-58). Mais à chaque fois, ce rapprochement a été suivi par deux tirs d'en-dehors de la raquette, par Marcus Smart et Terry Rozier d'abord puis par Smart et Aron Baynes, qui ont redonné 12 longueurs d'avance à l'équipe locale. Les Celtics ont tenu les Sixers à bonne distance pour l'emporter 117-101.

Terry Rozier (29 points, dont sept paniers à trois points), Jayson Tatum (28 points) et Al Horford (26 points) ont été les têtes d'affiche des Celtics, privés de Kyrie Irving (blessé au genou jusqu'à la fin de la saison) et de Jaylen Brown, touché de la cuisse.

En face, Joel Embiid a inscrit 31 points et Ben Simmons 18.

Le deuxième match de cette demi-finale de la Conférence Est aura lieu jeudi.