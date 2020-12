Beneleague de basket: "C'est historique et il y a un vrai potentiel"

C'était dans les cartons depuis des années mais, désormais, une réalité: La Beneleague de basket verra le jour dès la saison prochaine. Dix équipes belges et douze formations bataves se disputeront donc le titre (même si des titres nationaux seront toujours attribués) dans cette toute nouvelle compétition. Un choix, une décision, avant tout, économique. Face aux grandes ligues européennes, face aux autres sports plus installés médiatiquement, la fusion de ces championnats est vue comme une solution. "C'est historique. On a su convaincre les clubs. Il y a un vrai potentiel", explique Wim Van de Keere, le manager de la Pro-League belge de basket. " Il y a un marché économique qui est plus large (NDLR: 28,5 millions d'habitants) et ce sera aussi bénéfique pour le côté sportif".

Le basket belge espère donc vivre un rebond après des mois-années difficiles. " Cela nous offre des perspectives, notamment, en sortie de la crise du Covid qui nous affecte tous", explique Thierry Wilquin, manager général de l’Union-Mons. "Pour le basket belge, cela peut être une forme de renouveau. Même si, pour évaluer son impact concret, il faudra se montrer patient. Cela fait deux ans que l'on y travaille. On a fait appel à une société externe pour essayer d'anticiper. Mais il faudra aussi se montrer très sérieux, professionnel, pour être crédible vis-à-vis du monde extérieur."

Et en lien avec ces perspectives financières, le but est aussi d'offrir un produit sportif plus attrayant pour un basket belge qui vit, depuis des années, sous l'hégémonie - sans doute un peu lassante- d'Ostende (nonuple champion en titre) et un trop faible nombre de clubs. "On nous reprochait souvent de n'être que dix clubs et de jouer, au minimum, quatre fois le même adversaire par saison. On tournait un peu en rond. Ce ne sera plus le cas.", se réjouit Eric Schoonbroodt, directeur général des Spirou de Charleroi. "Et puis, automatiquement, en touchant la Belgique et les Pays-Bas, on aura plus de visibilité pour nos partenaires".

Mais le niveau sportif sera-t-il réellement plus grand? Le basket néerlandais est pour le moment considéré comme moins performant que celui de son voisin. " Clairement, pour l'instant, leur niveau est en dessous du nôtre", admet Thierry Wilquin. "Au départ, le basket néerlandais va donc en sortir gagnant. Mais il faut partir du principe que les deux ligues vont en profiter. Pour les supporters, les journalistes, notre championnat semblait un peu enfermé. Une ligue fermée, peu de nouveaux clubs. C'était le reflet de notre économie. Si on veut grandir, il fallait s'ouvrir vers l'extérieur. "

Dernier point d'interrogation et d'inquiétude: les déplacements. En effet, les clubs devront s'habituer à de plus longs trajets. "C'est, en effet, quatre ou cinq déplacements un peu plus conséquents", reconnait Eric Schoonbroodt. "Mais cela restera des trajets en bus. C'est clair que, depuis Charleroi, on est pas les mieux placés mais ce n'est pas non plus invivable".

Une analyse que confirme Thierry Wilquin qui devra lui aussi multiplier les kilomètres. "Ce seront des déplacements plus longs. Mais, dans tout nouveau projet, on ne peut pas avoir que des satisfactions. Il faut peser le pour et le contre. Il ne faut surtout pas juger les différents paramètres individuellement mais dans leur ensemble. Nous avons fait cela avec la ligue et, dans cette balance, il s'est avéré que le projet méritait d'être lancé dès la saison prochaine".