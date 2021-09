Belgian Cats - Pierre Cornia, adjoint de Philip Mestdagh : "Je pense qu’on a mis le basket féminin belge sur une carte mondiale"

La nouvelle est tombée ce samedi. Après six belles années, les routes de Philip Mestdagh et des Belgian Cats se séparent. Après un beau quart de finale historique aux Jeux Olympiques pour leur première qualification à la compétition. Il avait également réussi à qualifier la Belgique pour l’Euro 2017 (médaille de bronze), la Coupe du Monde 2018 (4e place), l’Euro 2019 (5e place), l’Euro 2021 (médaille de bronze) et donc le quart de finale des Jeux Olympiques.

A ses côtés, on retrouvait son assistant, Pierre Cornia qui l’a accompagné durant cette belle aventure. L’émotion était grande lorsqu’il a appris que le voyage arrivait à son terme comme il l’a expliqué à Pierre Capart : "Je dois avouer que j’étais surpris et triste. Je sais que Philip est très attaché aux Cats. Honnêtement, on ne s’y attendait pas. Vraiment pas du tout. On va voir comment les choses vont évoluer. C’est un peu la stupéfaction".

Les raisons de la séparation restent mystérieuses et il faudra trouver la bonne personne pour prendre les rennes des Cats : "Je pense qu’il y avait encore moyen de faire des choses. Philippe avait les qualités pour le faire. Il faut être objectif et honnête et le parcours de coach est semé d’embuches. Une fois on est adulé, une fois on est critiqué et on n’est jamais à l’abri d’une décision. Il faut l’accepter, ça fait partie du boulot".

L’élimination en quart de finale des Jeux Olympiques avait fait mal. Bien qu’historique, la performance aurait pu être encore meilleure. L’élimination pour un point face au Japon a été difficile à avaler et a peut-être joué en la défaveur de Philip Mestdagh : "Je suppose. Je ne sais pas très bien. C’était quand même un résultat magnifique. C’est vrai que la déception était là parce que le match on l’avait en main. Avec un regard objectif, il me semble que c’était plus des erreurs individuelles sur lequel le coach n’a pas d’emprise qui ont précipité notre perte, notre élimination. Mais déjà une participation à un quart de finale des Jeux Olympiques et une médaille de bronze à l’Euro c’était magnifique. Les résultats qu’on a faits pendant six ans étaient remarquables. Je pense qu’on a mis le basket féminin belge sur une carte mondiale, même pas européenne. Maintenant, il faut accepter la décision et aller de l’avant. On verra ce que l’avenir va nous réserver".

Avec la fin de carrière d’Ann Wauters et la mise entre parenthèses de la carrière de Marjorie Carpréaux, le groupe des Cats pourrait connaître un sacré lifting. Le départ de Philip Mestdagh rajoute encore de l’instabilité : "C’est sûr qu’avec l’arrêt de Philippe, c’est une nouvelle page qui va se tourner. Avec qui dans le staff, je ne sais pas. Et avec qui comme joueuses, je ne sais pas non plus. C’est un peu ça qui est l’inconnue. De toute façon, quelles que soient les décisions qui vont être prises, elles doivent se prendre rapidement parce que les prochaines échéances arrivent déjà dans un mois et ce sont des échéances importantes et qui ne sont pas faciles. Quand on voit notre tirage pour les qualifications pour le championnat d’Europe, rien n’est simple. Les décisions doivent être prises pour ramener de la sérénité parce que je pense que c’est quand même un coup de tonnerre qui s’est passé aujourd’hui".

Pour Pierre Cornia, quoi qu’il arrive, il ne faudra en tout cas pas mettre de côté ce qu’a réalisé Philip Mestdagh avec son groupe : "C’est une magnifique page. Il ne faut surtout pas oublier tout le magnifique travail que Philippe a réalisé à la tête des Cats durant ces six dernières années".

Il faudra en tout cas faire vite puisque les Cats affronteront la Bosnie, l’Allemagne et la Macédoine en novembre pour tenter de se qualifier pour les Championnats d’Europe.