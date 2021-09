La fédération belge de basket a annoncé ce samedi le départ de l’entraîneur des Belgian Cats Philip Mestdagh. Le technicien flandrien est revenu sur cette surprenante nouvelle au micro de notre journaliste Thomas Van der Linden.

"J’ai rencontré la fédération samedi matin lors d’une réunion et elle m’a communiqué qu’elle ne voulait pas continuer avec moi". La raison évoquée ? "La fédération de basket souhaiterait atteindre un niveau supérieur et ce ne serait pas possible avec moi selon elle", explique Philip Mestdagh.

Après 89 matches et 61 victoires avec les Belgian Cats, l’entraîneur belge ne comptait pas partir de sitôt : "J’ai été surpris. Mon équipe et moi on était prêt à continuer. C’est vrai qu’il fallait changer quelque chose mais j’étais motivé et j’avais des idées pour le futur".

►►► À lire aussi : Pierre Cornia, adjoint de Philip Mestdagh : "Je pense qu’on a mis le basket féminin belge sur une carte mondiale"

Avant de poursuivre : "Les objectifs étaient d’être dans le top 5 à l’Euro et d’atteindre les quarts de finale aux Jeux Olympiques. Aux championnats d’Europe on a bien réussi même si on aurait pu aller en finale. Et aux JO, la défaite contre le Japon me coûte peut-être ma tête".

Malgré sa déception, Philip Mestdagh n’est pas revanchard : "Je garde plein de très bons souvenirs avec ce groupe dont ma première fois aux Championnats d’Europe où on a gagné une médaille de bronze. L’été suivant a aussi été fantastique aux Championnats du monde avec la victoire contre l’Espagne".

"Je n’ai aucun regret avec les Cats. Je me suis toujours donné à fond. Mon intention était de continuer… L’équipe nationale est pour toujours dans mon cœur et je continuerai à suivre les Belgian Cats", a-t-il conclu.