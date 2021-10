Belgian Cats : Marjorie Carpréaux, Cats la plus capée de l’histoire, met un terme à sa carrière internationale

Les Belgian Cats vivent une nouvelle page de l’histoire avec l’arrivée de Valery Demory à la place de Philip Mestdagh à la tête de l’équipe nationale. Un changement d’entraîneur que ne connaîtra pas Marjorie Carpréaux qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.

A 34 ans et plus de 150 sélections, ce qui fait d’elle la joueuse la plus capée de l’équipe nationale, la meneuse a décidé de clore le chapitre des Belgian Cats comme elle l’a annoncé sur Instagram.

"Depuis les Jeux Olympiques, j’ai pensé à la prochaine étape de ma carrière. C’est avec le cœur lourd mais avec de la sérénité que j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale avec les Cats. Ça a été un grand honneur pour moi de porter les couleurs de mon pays. J’aimerais remercier tous les supporters, tous les gens qui ont cru en moi, le staff, mes équipières. Merci à mon agent, Yves Lejeune. La chose la plus importante est de remercier mon père, sans qui je ne serais jamais arrivée où je suis aujourd’hui, ainsi que ma mère et ma famille. Tout mon amour pour les Belgian Cats", a conclu Marjorie Carpréaux.

Encore présente avec les Cats aux Jeux Olympiques cet été, la meneuse avait déjà mis sa carrière entre parenthèses à son retour de Tokyo avant de signer à Namur. Mais pour les Cats, c’est bel et bien un point final qu’elle écrit aujourd’hui.

►►► À lire aussi : La Belgian Cat, Marjorie Carpréaux, met sa carrière entre parenthèses

►►► À lire aussi : Sept jours après avoir annoncé sa retraite provisoire,… Marjorie Carpréaux rejoint Namur