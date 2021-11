Belgian Cats – La Belgique se reprend en dominant l’Allemagne pour son 2e match qualificatif vers l’Euro

Dans l’autre rencontre du groupe, la Bosnie-Herzégovine se rendra en Macédoine du Nord à 19h.

Les qualifications à l’Euro reprendront en novembre 2022. La Belgique recevra alors la Macédoine du Nord le 24 avant de retrouver la Bosnie-Herzégovine le 27.

Le premier de chacun des dix groupes de qualifications disputera l’Euro 2023 en Slovénie et Israël, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes (les cinq et les six si d’aventure Slovènes et Israéliennes figurent parmi les qualifiés). Les deux pays organisateurs, même qualifiés d’office, disputent en effet aussi les qualifications.

Dans l’intervalle, les Belgian Cats auront encore un rendez-vous en février 2022 avec un tournoi qualificatif pour la Coupe du monde en Australie prévue elle du 22 septembre au 1er octobre 2022.