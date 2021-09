Belgian Cats : Jana Raman et Valence en EuroCoupe contre Namur et Malines, Kim Mestdagh en Euroligue

Valence et Jana Raman n'ont pu se qualifier pour la phase finale de l'Euroligue féminine de basket et sont reversés en EuroCoupe FIBA dans le groupe de Namur et Malines.

Dans un mini-tournoi à trois disputé à Schio, les Espagnoles ont été battues par Schio (sans Kim Mestdagh, blessée) 56-48 mardi puis par Bourges 75-72 jeudi. Seul le premier du groupe rejoint la phase de poules de l'Euroligue. Victorieuses aussi de Bourges, les Italiennes de Schio et Kim Mestdagh sont qualifiées. L'ailière flandrienne rejoint ainsi le groupe B où figure aussi le Dynamo Koursk dont l'assistant-coach est Thibaut Petit. Emma Meesseman figure dans l'autre groupe avec Ekaterinbourg, tentant du titre.

Valence, avec Jana Raman et l'ex-joueuse de Castors Braine, l'Américaine Celeste Trahan-Davis, disputera ainsi l'EuroCoupe, dont il est tenant du trophée, dans un groupe avec Namur, Kangoeroes Malines et le vainqueur du match préliminaire entre Campobasso (Ita) et Ensino Lugo (Esp). Les Italiennes l'ont emporté 65-64 à l'aller jeudi soir avant le match retour dans une semaine.

Ce sera par contre compliqué pour Las Palmas et Hanne Mestdagh (6pts, 5 rbds). Les Canariennes ont été battues à London Lions 76-46 en match aller de leur tour de qualification. Le vainqueur de ce duel rejoindra le groupe de Castors Braine, Keltern (All) et Zabiny Brno (Tch).